Жительница российского города призналась в убийстве двух своих детей

Жительница Иркутска, обвиняемая в убийстве двух своих детей, полностью признала вину и выразила раскаяние в содеянном.

Как сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области, на допросе она подтвердила признание вины и раскаяние. Ей уже предъявлено официальное обвинение.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Афанасьева отмечала, что семья считалась благополучной, была полной и не состояла на учёте.

