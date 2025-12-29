Полиция расследует нападение на скорую помощь в российском городе

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел вечером 27 декабря в Невском районе, у дома на улице Дыбенко. По данным регионального главка МВД, на бригаду медиков напала 24-летняя жительница Саратовской области, находившаяся в состоянии наркотического опьянения.

Согласно сообщению ведомства, женщина подбежала к медикам и нанесла фельдшеру не менее трех ударов ногой. В результате нападения врач оступилась и получила травму ноги. Нападавшая была задержана прибывшими силовиками. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, а затем в отделение полиции, где составили административный протокол по статье о потреблении наркотических средств.

Пострадавшего фельдшера после осмотра выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на медицинского работника. Проверка всех обстоятельств происшествия продолжается.