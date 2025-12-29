Установлена схема легализации доходов бывшего главы Тамбовской области

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, арестованный в июле экс-глава Тамбовской области Максим Егоров использовал для легализации полученных взяток сложную схему с приобретением дорогостоящего имущества. По данным ведомства, незаконные денежные средства переводились в "чистые" активы путем покупки объектов недвижимости и другого ценного имущества на близких к экс-губернатору людей. Это позволяет следствию рассматривать данные операции как часть единого механизма по отмыванию преступных доходов.

Напомним, что Максим Егоров, возглавлявший регион с октября 2021 года в качестве врио, а с сентября 2022 по ноябрь 2024 года как губернатор, был задержан 25 июля. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В этом же деле фигурируют предприниматель Александр Соломатин и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Сергей Аганов, обвиняемые в посредничестве. Все они в настоящее время находятся под стражей.

Ранее имущество Егорова и его родственников арестовали на 130 миллионов рублей. Следствию теперь предстоит точно определить круг этих "близких связей", провести оценку всей приобретенной недвижимости и иного имущества, а также документально подтвердить происхождение средств. Успех этих усилий может повлиять на окончательную квалификацию дела и возможное предъявление дополнительных обвинений, в том числе в легализации денежных средств.