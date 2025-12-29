Экс-офицера КГБ Жирнова* оштрафовали на 50 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал бывшего офицера КГБ, писателя Сергея Жирнова* за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Его обязали выплатить 50 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

© Вечерняя Москва

— Постановлением Коптевского районного суда города Москвы от 26 декабря 2025 года Жирнов* Сергей Олегович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Ранее за повторное нарушение закона об иноагентах наказали лауреата премии «Русский Букер» Людмилу Улицкую*. Писательницу обязали выплатить 40 тысяч рублей. В середине октября столичный суд оштрафовал Улицкую* на ту же сумму за аналогичное правонарушение.

*Признаны иноагентами Минюстом РФ.