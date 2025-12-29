Актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе

Актриса театра и кино Кристина Цветкова подверглась нападению в фитнес-клубе X-Fit, расположенном на Нагатинской улице в Москве. Инцидент случился вечером 18 декабря после ее тренировки по боксу, сообщает «112».

© Соцсети

В женской раздевалке 37-летняя Кристина снимала видео своих занятий под музыку. Это вызвало недовольство у одной из посетительниц, которая подошла к ней и в грубой форме потребовала остановить воспроизведение. Словесная перепалка быстро переросла в физическое столкновение.

Актриса рассказала, что ее оппонентка схватила обувную ложку и начала ее бить. Затем последовали укусы и вырывание волос. Кристина утверждает, что не нападала на оппонентку, а лишь защищалась. После укуса у нее временно перестали работать два пальца.

По словам очевидцев, в клубе не было охраны. Нападавшая покинула место происшествия. Кристина, вся в крови, подошла к администратору и попросила о помощи: вызвать скорую и полицию. Однако ее просьба была проигнорирована. В итоге полицию все же вызвали, актриса написала заявление, а раны обработала самостоятельно.

Позже она узнала, что нападавшая тоже обратилась в полицию и заявила, что Кристина первой начала драку. Кристина не получила поддержки от участкового и теперь вынуждена обращаться в более высокие инстанции.

Цветкова получила известность благодаря ролям в ряде российских сериалов, в том числе «Жуки», «Универ. 13 лет спустя», «Против всех».