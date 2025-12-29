Убийство и опасные преступники: у мошенников появилась новая схема обмана

В прокуратуре города Москвы рассказали о новой схеме обмана, придуманной телефонными аферистами.

Так, ее первой ступенью является звонок потенциальной жертве от лжеправоохранителя: 78-летней жительнице Москвы поступил звонок от, якобы, участкового, который сообщил об убийстве пожилой женщины и попросил быть предельной бдительной.

Второй ступенью является звонок от самого преступника, которого разыскивают. Именно это и случилось с пенсионеркой – ей позвонил мужчина на следующий день после первого звонка и в грубой форме потребовал полмиллиона рублей, угрожая причинить боль и страдания. Пенсионерка позвонила псевдоучастковому, который ранее ей оставил телефон.

Третьей ступенью является уговор для жертвы принять участие в поимке преступников и, собственно, кража денег.

"Правоохранитель" сообщил пенсионерке, что преступник убил несколько человек, и нужна помощь в его поимке при передаче денег.

- Пострадавшая начала выполнять все указания звонившего и передала 500 тыс. рублей курьеру. Затем аферисты сообщили пенсионерке, что операция пошла не по плану, ее паспортные данные стали известны третьим лицам, которые пытаются похитить ее деньги. Женщина испугалась и продолжила общение с мошенниками, в том числе по видеосвязи, - говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, пенсионерка несколько раз снимала семейные сбережения со счета и передала их в сумме больше 20 миллионов рублей курьерам, думая, что они инкассаторы.