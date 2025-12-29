Россиянка из-за ссоры сожгла в квартире троих знакомых

В Люберцах задержали женщину, сжегшую троих знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 27 декабря женщина находилась в компании знакомых, у одного из которых она снимала комнату. В какой-то момент между ними произошла ссора и злоумышленница решила со всеми расправиться. Она облила легковоспламеняющейся жидкостью постельное белье и подожгла, после чего вышла из квартиры, закрыв дверь на ключ. Таким образом она лишила пострадавших возможности покинуть помещение. В результате три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли канистру с бензином и фрагменты постельного белья. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Также проведен допрос обвиняемой и проверка показаний на месте.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

