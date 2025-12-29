В России ужесточили наказание за дезертирство для ранее судимых

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за дезертирство для бывших заключенных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За такое преступление им будет грозить 20 лет лишения свободы против 15 лет, которые предполагались ранее.

Этот закон касается заключенных, которые были освобождены для участия в специальной военной операции (СВО), а также тех лиц, в отношении которых было приостановлены дела по ходатайству командования воинской части.

В документе поясняется, если освобожденный от уголовного наказания для участия в СВО самовольно покинет воинскую часть на срок от двух до десяти суток, то ему будет грозить уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. В случае, если часть оставлена от 10 дней до месяца, то срок составляет от трех до восьми лет. За самовольное оставление части свыше месяца и неявку без уважительной причины военный может быть лишен свободы на срок от семи до 12 лет.

