В российском городе мужчина снегом потушил Вечный огонь

Вечером 27 декабря в полицию города Кириши в Ленинградской области поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины. По данным правоохранительных органов, он забрасывал снегом Вечный огонь на проспекте Победы на Братском мемориале, что привело к его затуханию, передает телеканал «78».

Сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого и задержали его возле дома на улице Мира. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об осквернении мест, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Ранее Следственный комитет России вынес решение по инциденту с ребенком в поселке Семибратово Ярославской области. Мальчик на велосипеде подъехал к монументу, поднялся к звезде с Вечным огнем, постоял, глядя на пламя. Затем подошел к канистрам с цветами, выбросил растения и водой из двух емкостей погасил огонь. Как выяснилось, это совершил 8-летний мальчик с особенностями развития. Оснований для уголовного преследования нет, заявили в СК.