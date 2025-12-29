Мужчина подрался с соперником за очередь в туалет и не выжил

В Сингапуре произошла трагическая гибель в результате драки, вспыхнувшей из-за очереди в общественный туалет. По данным издания Mothership, инцидент случился в ночь на 21 декабря у закусочной Fork & Spoon.

73-летний Фу Суан Чу ожидал освобождения туалета. Когда он стал доступен, его опередил 57-летний Тео Энг Чай, попытавшийся пройти без очереди. Между мужчинами возникла словесная перепалка, быстро переросшая в потасовку. По информации следствия, Чай нанес сопернику удар в область головы, что привело к перелому щитовидного хряща гортани. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Несмотря на оперативную доставку в медицинское учреждение, спасти пожилого мужчину не удалось. Подозреваемый в причинении смерти был задержан, находится под стражей и отказался давать комментарии.

Первое судебное заседание по этому делу назначено на 30 декабря. Расследование продолжается.