Настало время возобновить поиски таинственно пропавшего «Боинга»

Ожидается, что поиски загадочно пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines возобновятся во вторник. Компания, применяющая морскую робототехнику, возобновит свои поиски спустя более десяти лет после исчезновения “Боинга” с 239 пассажирами на борту.

© Московский Комсомолец

Ожидается, что поиски рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines возобновятся 30 декабря, спустя более десяти лет после исчезновения самолета с 239 пассажирами на борту, ставшего одной из величайших загадок авиации, пишет The Guardian.

Возобновленные поиски Ocean Infinity, британской и американской компании по морской робототехнике, начались ранее в этом году, но были отменены в апреле из-за плохой погоды, напоминает издание.

Министерство транспорта Малайзии объявило в этом месяце, что поиски морского дна будут проводиться с перерывами в течение 55 дней, начиная с 30 декабря.

Компания Ocean Infinity заключила с Малайзией контракт “не найдено - не заплачено”, согласно которому компания-исполнитель проведет поиски на новом участке площадью 15 000 кв. км в океане и получит 70 миллионов долларов только в том случае, если будут обнаружены обломки. Компания отказалась комментировать результаты последнего поиска.

Рейс MH370 отклонился от курса и пропал с радаров воздушного движения во время перелета из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года, напоминает The Guardian. На борту “Боинга” находились 12 членов экипажа из Малайзии и 227 пассажиров, большинство из которых были гражданами Китая.

На борту также находились тридцать восемь пассажиров из Малайзии, семь граждан Австралии, а также граждане Индонезии, Индии, Франции, США, Ирана, Украины, Канады, Новой Зеландии, Нидерландов, России и Тайваня.

Исчезновение самолета привело к проведению одной из крупнейших в мире подводных поисковых операций. Австралия возглавила многонациональные усилия, наряду с Малайзией и Китаем, которые охватили более 46 330 квадратных миль морского дна в отдаленном районе южной части Индийского океана. Но поиски завершились в январе 2017 года. В отчете, опубликованном позднее в том же году, австралийские следователи отметили, что неспособность найти останки катастрофы и добиться примирения для семей жертв стала большой трагедией и почти немыслима в современную эпоху.

В 2018 году Ocean Infinity провела трехмесячные поиски, но и они оказались безрезультатными. Тогда Ocean Infinity использовала технологию Seabed Constructor для поиска обломков рейса MH370 в южной части Индийского океана у берегов Южной Африки.

Некоторые обломки, которые, как было подтверждено, принадлежат самолету, на протяжении многих лет прибивало к побережью Африки и островам в Индийском океане. Это было использовано при анализе траектории дрейфа, чтобы помочь сузить возможное местоположение самолета.

Подробности о местонахождении последнего поискового объекта Ocean Infinity не сообщаются, и министерство транспорта Малайзии заявило лишь, что он будет находиться в “целевом районе, который, по оценкам, имеет наибольшую вероятность обнаружения самолета”.

В 2018 году официальное расследование, проведенное Малайзией, пришло к выводу, что самолет разворачивался в воздухе вручную, а не находился под управлением автопилота, и что нельзя исключать “незаконного вмешательства третьей стороны”. Однако в отчете были опровергнуты версии, согласно которым пилот и второй пилот совершили самоубийственные маневры с рейсом MH370, и исключена механическая неисправность в качестве причины.

Родственники тех, кто находился на борту исчезнувшего самолета, давно говорили, что ответы необходимы для предотвращения новой трагедии. Они приветствовали возобновление поисковых работ.