СК завершил расследование дела маньяка, пытавшегося изнасиловать девушку в лесу

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении маньяка, который напал на девушку около Лефортовского парка в Москве, угрожал ей ножом и попытался изнасиловать. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

© Вечерняя Москва

— Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Самарской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 7 октября. Тогда 22-летний уроженец Самарской области напал с ножом на незнакомую ему девушку. Потерпевшей удалось отбиться от фигуранта. После этого она обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчину поймали в Рязани. Следователи выяснили, что он был ранее судим за несколько преступлений. Впоследствии Лефортовский суд отправил в СИЗО маньяка.