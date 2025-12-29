Югорские подростки взорвали петарду в пасти собаки

В Нижневартовске трое подростков разворотили собаке пасть, насильно закрыв ей морду и подождав, пока взорвется заложенная внутрь петарда. После этого злоумышленники скрылись, а мальчик, которому принадлежала собака, в шоковом состоянии понёс раненое животное домой.

Хозяева сразу обратились к ветеринарному врачу. Специалист, проводившая операцию, рассказала в соцсетях о чудовищных последствиях: «У собаки во рту ничего живого не осталось». Несчастному животному потребовалась сложная операция, и теперь ей предстоит длительный период реабилитации.

Владельцы собаки не оставили случившееся без последствий — они написали заявление в полицию, требуя привлечь подростков к ответственности.

По факту происшествия началась проверка. Об этом сообщили в пресс‐службе УМВД по ХМАО изданию 86.RU.

"Свободная Пресса" рассказывала ранее о пожаре, который практически полностью уничтожил ветеринарный блок в иркутском приюте для животных.