В Крыму 17 тысяч человек остались без света

Ухудшение погодных условий привело к перебоям электроснабжения в трех районах Крыма, сообщает МинТопЭнерго республики.

© Российская Газета

Введен режим повышенной готовности - сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемая техника и материалы.

Ремонтные работы ведут в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах.

Без электричества остались 16,9 тысячи жителей.

Как сообщает "Крымэнерго", восстановить подачу ресурса в Бахчисарайском районе планируют после 11 часов.