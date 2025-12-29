В Крыму 17 тысяч человек остались без света
Ухудшение погодных условий привело к перебоям электроснабжения в трех районах Крыма, сообщает МинТопЭнерго республики.
Введен режим повышенной готовности - сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемая техника и материалы.
Ремонтные работы ведут в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах.
Без электричества остались 16,9 тысячи жителей.
Как сообщает "Крымэнерго", восстановить подачу ресурса в Бахчисарайском районе планируют после 11 часов.