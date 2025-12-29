Пассажиров севшего на мель круизного лайнера эвакуировали самолетом

Пассажиры круизного лайнера, севшего на мель у берегов Папуа-Новой Гвинеи, будут доставлены домой самолетом после неудачных попыток снять их судно с мели. Судно Coral Adventurer, в отношении которого ведется расследование за то, что оно предположительно оставило позабытой умершую впоследствии пассажирку, в субботу село на мель со 124 людьми на борту.

© Московский Комсомолец

Австралийский круизный лайнер по-прежнему остался застрявшим на рифе у берегов Папуа - Новой Гвинеи, несмотря на усилия по его освобождению, а пассажиры должны быть отправлены домой досрочно, пишет The Guardian.

Судно Coral Adventurer, севшее на мель в субботу утром, уже находилось под следствием в связи с другим инцидентом, произошедшим в октябре, когда погибла пассажирка, предположительно оставленная на острове. Судно совершало свой первый рейс после гибели пассажирки, когда оно село на мель, указывает The Guardian.

Судно, на борту которого находились 80 пассажиров и 44 члена экипажа, в понедельник село на мель и оставалось на рифе у побережья Папуа - Новой Гвинеи, примерно в 30 км от второго по величине города этой страны, Лаэ.

В результате аварии никто не пострадал, и все пассажиры позже были доставлены в Папуа – Новую Гвинею.

В воскресенье в этот район был направлен буксир, чтобы помочь снять судно с рифа. По сведениям The Guardian, были предприняты усилия по его освобождению, но они не увенчались успехом.Представитель компании-оператора судна Coral Expeditions заявил в понедельник, что администрация решила отменить круизный рейс.

“Признавая, что мы не смогли предоставить нашим гостям те исключительные впечатления, которые они ожидали от этого мероприятия, Coral Expeditions решила завершить тур, - сказал представитель компании. – Все пассажиры будут отправлены чартерным рейсом”.

Представитель компании заявил, что компания “продолжает работать с местными властями, чтобы снять Coral Adventurer с мели”.

“На сегодняшний день первоначальные проверки не выявили повреждений судна, а дальнейшие всесторонние проверки корпуса и морской среды будут проводиться в качестве стандартной процедуры, как только судно будет снято с мели. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал”, – сказано в заявлении компании.

Ранее Национальное управление безопасности на море Папуа – Новой Гвинеи сообщило, что оно впервые получило предупреждение о том, что судно село на мель в субботу, около 6.57 утра по местному времени.

“В момент посадки на мель судно находилось на коралловом рифе под углом не менее 6 градусов к левому борту”, - говорится в сообщении, в нем отмечается, что повреждений, по-видимому, не было, и что буксир попытается снять судно с рифа: “Если попытка поднять судно на мель окажется неудачной, компания, управляющая судном, уже ведет переговоры с властями о дальнейших действиях”.

В настоящее время круизный лайнер Coral Adventurer оказался в центре расследования, связанного со смертью пассажирки Сюзанны Рис в октябре. Напомним, что эта 80-летняя жительница Сиднея, предположительно, была оставлена судном на острове Лизард во время экскурсии. Сообщается, что команда поняла, что ее нет на борту, когда престарелая дама не появилась на ужине.

Ее тело было найдено на острове в воскресенье, 26 октября, после поисков на суше и на море. Круизная компания досрочно завершила этот тур, и все пассажиры были отправлены домой с островов Торресова пролива.