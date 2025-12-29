Двое мальчиков найдены убитыми в иркутской квартире

Тела двух мальчиков в возрасте трех и пяти лет обнаружены в квартире дома на улице Баумана в Иркутске. Следователи возбудили дело о двойном убийстве и задержали мать дошкольников.

Мертвых детей нашли вечером 28 декабря. Эксперты зафиксировали на телах признаки насильственной смерти, сообщили в областном управлении СК РФ.

Силовики задержали и допросили мать малолетних. Назначены судебные экспертизы.

Возбуждено также уголовное дело о халатности. Правоохранителям предстоит дать оценку действиям работников системы профилактики. Прокуратура взяла расследование на контроль.