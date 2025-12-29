Задержан министр строительства и ЖКХ Красноярского края

Следователи возбудили уголовное дело против министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Чиновник задержан. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий.

© Российская Газета

По версии правоохранителей, в 2022 году в Нижнеингашском районе коммерческая компания возвела в рамках госконтракта дом на 20 квартир для детей-сирот. Нынешний министр, в то время руководивший краевым госучреждением "Управление капитального строительства", знал, что работы выполнены некачественно, однако не обеспечил расторжения контракта и взыскания с подрядчика аванса - более 23 миллионов рублей.

Вместо этого в 2023 году начальник управления капстроительства дал своему заместителю и директору коммерческой фирмы указание организовать строительство нового дома для сирот. В частности, разработать проект стоимостью около двух миллионов рублей.

"Построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию ввиду его несоответствия проектно-сметной документации", - рассказали в региональном главке СК.

По информации ведомства, бюджет Красноярского края потерял примерно 25 миллионов рублей, а права сирот были нарушены.

Фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос об аресте.