"Мисс России" Линникова стала жертвой похищения и попытки изнасилования на Бали

"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова стала жертвой попытки изнасилования на Бали. Модель рассказала об этом в своих социальных сетях.

По ее словам, восточный мужчина удерживал ее на вилле, забрал телефон и пытался применить силу. Позже девушка смогла покинуть место происшествия и обратилась в полицию, при этом ей весь день пришлось искать переводчика, чтобы оформить заявление.

Личность злоумышленника, а также точное место инцидента Линникова не раскрыла. Она добавила, что физического насилия удалось избежать, но случившееся сказалось на ее состоянии.

Кроме того, модель надеется на жесткую реакцию правоохранителей – в Индонезии за подобные преступления предусмотрена строгая ответственность, включая тюремное заключение или депортацию.

