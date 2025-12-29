Минимум 13 человек погибли при инциденте с поездом в Мексике

По меньшей мере 13 человек погибли в результате схода с рельсов в Мексике поезда Interoceanic Train.

По данным ВМС Мексики, по меньшей мере 13 человек погибли и 98 получили ранения в результате схода поезда с рельсов в Мексике в воскресенье. На борту железнодорожного состава находилось 250 человек (включая девять членов экипажа), сообщает CNN.

Поезд сошел с рельсов в Асунсьоне Исталтепек, что в мексиканском штате Оахака, на главной железнодорожной линии между Веракрусом и Салина-Крус.

В заявлении мексиканских военно-морских сил говорится, что 36 пассажирам потребовалась госпитализация, а остальные получили незначительные травмы. На место происшествия были направлены сотни военнослужащих военно-морских сил и спасательных машин, говорится в сообщении.

Будет начато расследование, чтобы установить причину схода поезда с рельсов, заявила генеральный прокурор Мексики Эрнестина Годой в своем посте на платформе социальных сетей.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также прокомментировала инцидент, написав в соцсети X, что она поручила министру военно-морского флота и заместителю министра внутренних дел по правам человека “выехать на место и лично позаботиться о семьях”.

Губернатор штата Оахака Саломон Хара Круз выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии и заявил, что власти штата координируют свои действия с федеральными ведомствами для оказания помощи пострадавшим.

Железная дорога Interoceanic Train, управляемая военно-морскими силами Мексики, соединяет побережье Тихого океана и Мексиканского залива, отмечает CNN. Ее основная линия была введена в эксплуатацию только в 2023 году в рамках новой программы тогдашнего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, направленной на содействие экономическому развитию Южной Мексики и создание альтернативы Панамскому каналу для грузовых перевозок.