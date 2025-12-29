Владелец отеля  сделал из иностранки проститутку и продавал ее гостям

В индийском округе Надия раскрыто жестокое преступление, связанное с торговлей людьми. Как сообщает издание The Statesman, владелец отеля «Кали Ма» в населенном пункте Бахадурпур вовлечен в историю с принуждением к сексуальному рабству.

22-летняя гражданка Бангладеш была обманным путем завлечена в Индию под предлогом трудоустройства. Вместо обещанной работы ее продали хозяину гостиницы, который насильно заставлял девушку заниматься проституцией, предлагая ее услуги постояльцам. Пострадавшей удалось совершить побед, но при незаконном пересечении границы 19 декабря она была задержана пограничными службами.

В ходе допроса девушка раскрыла детали произошедшего. Эта информация позволила правоохранительным органам оперативно арестовать подозреваемого владельца отеля.

В настоящее время ведется следствие, целью которого является установление всех причастных к преступной схеме лиц. Дело вновь привлекло внимание общественности к острой проблеме торговли людьми в регионе.