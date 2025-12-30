Бывшему вице-губернатору Свердловской области изменили меру пресечения

В Свердловской области суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору региона Олегу Чемезову.

Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следователя удовлетворить, изменить меру пресечения в отношении Чемезова на домашний арест. Освободить Чемезова из-под стражи в зале суда», — озвучила решение судья.

29 сентября Чемезова задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины мужчина не признал. Защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания вице-губернатору Свердловской области стало плохо, его увезли в больницу на скорой.

За неделю до этого силовики провели обыски в Москве, в результате чего были задержаны бизнесмен, экс-бенефициар уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексей Бобров и председатель совета директоров этой корпорации Татьяна Черных. Следствие полагает, что Чемезов, будучи вице-губернатором, лоббировал их интересы, добиваясь установки «кабальных» тарифов.