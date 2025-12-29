В Челябинске высокопоставленного полицейского задержали за взятки

В Челябинске заместителя начальника оперативно-розыскной части службы безопасности ГУ МВД региона задержали по подозрению в получении взяток. По версии следствия, полицейский оказывал покровительство представителю бизнеса, сообщили в СК.

"По данным следствия, с апреля 2023-го по апрель текущего года фигурант получил от предпринимателя частями взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1,8 миллиона рублей", - пояснили в региональном следственном ведомстве.

Следствие считает, что полковник консультировал бизнесмена о правильной линии поведения при взаимодействии с силовыми структурами и предупреждал его о планируемых в отношении него оперативно-розыскных мероприятиях.

Полицейского задержали по материалам оперативной разработки УФСБ региона. Как сообщили собственные источники "РГ", офицер уволен из органов незадолго до задержания - 24 декабря.

На дому и по месту работы подозреваемого проведены обыски.