Мошенники обманывают россиян адвент-календарями в Telegram

Мошенники в конце 2025 года начали использовать новые схемы угона аккаунтов россиян в Telegram, маскируя их под раздачу призов для активных пользователей и так называемые адвент-календари. Об этом сообщили ТАСС в компании по информационной безопасности F6.

По данным экспертов, злоумышленники предлагают пользователям якобы проверить личную статистику активности, чтобы получить Premium-подписку или внутреннюю валюту мессенджера. В Telegram существуют легальные боты с подобными функциями, но в данном случае речь идет о подделках. Реклама опасных сервисов часто распространяется через TikTok.

Ссылки в профилях ведут либо на фишинговые сайты, стилизованные под Telegram, либо на вредоносные боты. В F6 отметили, что подобные ресурсы часто называются "Твои итоги 2025", "Итоги года" или "Твой 2025". Некоторые из них на момент проверки еще не были заблокированы. После перехода по ссылке пользователя просят ввести данные для входа и код подтверждения, который на самом деле является кодом безопасности. После его передачи мошенники получают полный доступ к аккаунту. Кроме того, боты могут требовать подписаться на десятки каналов якобы спонсоров, иногда маскируя ссылки под кнопки внутри сообщений.

Еще одна схема связана с фейковыми адвент-календарями от имени Telegram. В этом случае пользователю предлагают выбрать город, пол и наполнение подарка, после чего снова просят подписаться на ряд каналов. В F6 считают, что такие каналы в дальнейшем могут использоваться в других мошеннических схемах.