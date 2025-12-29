Два вертолета столкнулись в воздухе и разбились в Южном Нью-Джерси, в результате чего один человек погиб, другой получил тяжелые ранения.

Жуткое видео, распространяющееся в социальных сетях и снятое с парковки магазина Tractor Supply Co. в Хаммонтоне, показывает большой черный клуб дыма вдалеке, пока шокированные зрители реагируют на аварию. Катастрофа произошла сразу после полудня воскресенья в пяти километрах от аэропорта Хаммонтон, согласно данным пожарной службы округа Атлантик и скорой помощи.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) подтвердило факт аварии в заявлении для The New York Post и сообщило, что в ней пострадали только два пилота.

"Вертолеты Enstrom F-28A и Enstrom 280C столкнулись в воздухе возле муниципального аэропорта Хаммонтон в Нью-Джерси около 12:25 по местному времени в воскресенье, 28 декабря", - написало FAA.

Оба вертолета - это небольшие геликоптеры, произведенные десятилетия назад. Аэрофотоснимки разбитых вертолетов показывают, что один из них был сильно обожжен при крушении и все, кроме хвостовой части, превратилось в пепел. У другого вертолета был отрублен хвост, а кабина раздавлена ударом.

Хаммонтон - небольшой городок на юго-востоке Нью-Джерси с населением около 14 тысяч человек, расположенный примерно в 50 километрах от Атлантик-Сити и Филадельфии. В январе 67 человек погибли в результате столкновения военного вертолета и пассажирского самолета в Вашингтоне, округ Колумбия.