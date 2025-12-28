В новгородском дворце спорта "Химик" утонул посетитель бассейна
В Великом Новгороде утонул посетитель бассейна: СУ СК РФ по региону устанавливает все обстоятельства происшествия.
Как сообщили в ведомстве, утром 28 декабря мужчина 1962 года рождения утонул в плавательном бассейне новгородского дворца спорта "Химик".
Сейчас по этому факту СУ СК РФ проводит доследственную проверку. Осмотр места происшествия уже завершен, назначено судебно-медицинское исследование погибшего.
"В рамках проведения процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям работников бассейна и своевременности оказанной ему неотложной медицинской помощи", - пояснили в следственном комитете региона.