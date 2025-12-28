В Самаре конфликт между водителем и курьером закончился перцовым баллончиком

В Самаре произошел конфликт между доставщиком на электровелосипеде и автомобилистом из-за спорной ситуации на дороге, в результате чего курьер был избит и подвергся воздействию перцового баллончика.

Очевидцы утверждают, что курьеры часто передвигаются во дворах с превышением скорости и игнорируют правила дорожного движения, что провоцирует раздражение у автомобилистов.

Согласно информации, предоставленной Научным центром БДД МВД России, в 2024 году в РФ зарегистрировано свыше 590 дорожных происшествий с участием курьеров, включая 12 случаев со смертельным исходом. Более 600 человек получили увечья, причем в большинстве инцидентов пострадали именно работники служб доставки.