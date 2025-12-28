В Петербурге мужчину задержали за соития со школьницами

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в интимной связи с несовершеннолетними школьницами. Информацию об этом распространила пресс-служба судебной системы региона.

Согласно материалам дела, противоправные действия происходили в период с 2020 по 2023 год. Следствие полагает, что мужчина совершал интимные действия и другие действия сексуального характера с двумя девочками, которые на тот момент не достигли 14- и 16-летнего возраста. Преступник действовал с согласия жертв и без применения физического насилия.

Задержание подозреваемого произошло 26 декабря текущего года, а на следующий день ему было предъявлено обвинение. Ему инкриминируют ч.3 ст.134 УК РФ, ч.2 ст.135 УК РФ, ч.1 ст.134 УК РФ, ч.1 ст.135 УК РФ. Калининский районный суд постановил заключить обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения до 25 февраля 2026 года.