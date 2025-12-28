В СМИ раскрыли подробности побега сумасшедшего из больницы под Волгоградом

Сумасшедшего, который убил санитара и сбежал из больницы под Волгоградом, задержали. В воскресенье, 28 декабря, Telegram-канал «112» раскрыл подробности происшествия.

64-летний Иван Косов, сотрудник психоневрологического диспансера Калачевского района, решил отпраздновать приближающийся Новый год с почти выздоровевшими пациентами. Он сел выпивать с 45-летним Алексеем Перевертовым, который недавно был переведен из принудительного отделения в общее.

В ходе застолья Алексей несколько раз ударил санитара ножом, забрал его ключи и сбежал. С собой он взял некоего Владимира, который также проходил лечение в учреждении.

Они находились в бегах менее суток. 18-летнего Владимира уже вернули в больницу, а Алексея задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», говорится в публикации.

О произошедшем стало известно в тот же день. До этого беглецы находились на принудительном лечении в тюрьме в селе Дворянском, после чего их перевели в психбольницу. Позже их перевели в обычное отделение и готовили документы для оформления в интернат.