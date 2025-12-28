В караоке-баре российского города девушка лишилась глаза

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью девушке. Инцидент, как сообщает прокуратура Центрального района города, произошел в одном из караоке-баров.

© Московский Комсомолец

Согласно материалам дела, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя, по версии следствия, из хулиганских побуждений, вылила вино на голову незнакомой посетительницы, сидевшей за соседним столиком. После этого она нанесла потерпевшей удар в область лица стеклянным бокалом, который разбился во время удара.

В результате нападения у потерпевшей было диагностировано проникающее ранение глазного яблока, приведшее к полной и безвозвратной потере зрения на травмированном глазу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненный вред здоровью квалифицирован как тяжкий. Эксперты установили, что женщина утратила общую трудоспособность на 35%. Кроме того, на ее лице остался неизгладимый рубец, отнесенный к признакам обезображивания внешности.

Россиянину выбили глаз после просьбы сделать музыку тише

Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой. В ведомстве отметили, что обвиняемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, обвиняемой грозит реальное лишение свободы.