В США столкнулись два вертолета

Два вертолета столкнулись в воздухе и упали в районе города Хаммонтон в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Авиаинцидент произошел неподалеку от аэропорта Хаммонтона. После столкновения один вертолет упал в лесополосе, второй рухнул в районе городской застройки. На месте происшествия возник сильный пожар. Очевидцы наблюдали густой черный дым, который поднимался в небо с мест падения вертолетов.

По данным журналистов, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один пострадавший был доставлен в больницу. Точное количество людей, находившихся на борту воздушных судов, пока не установлено.

На месте работают спасательные службы и правоохранительные органы. Район происшествия оцеплен. Причины столкновения выясняются, расследование ведут авиационные власти США.