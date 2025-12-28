Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разбитой дороги в Ленобласти

Жители Ленобласти оставили обращение в аккаунте приемной председателя СК России Александра Бастрыкина в одной из соцсетей. Они сообщили о непригодном состоянии дороги, ведущей в село Паша и деревню Рыбежно в Волховском районе региона. Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

© Российская Газета

Автодорога, ведущая в село Паша, деревню Рыбежно и другие населенные пункты, давно находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовалось много ям, а в период выпадения осадков грунтовое полотно размывается. Все это препятствует проезду транспортных средств. В межсезонье местным жителям трудно добраться до социально значимых объектов. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Ленинградской области организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленобласти Сергею Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.