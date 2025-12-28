В Москве неадекват ударил ножом 15-летнего школьника на улице

15-летний школьник стал жертвой нападения в центре Москвы вечером 27 декабря - неизвестный ударил его ножом и скрылся с места происшествия.

Как стало известно «МК», инцидент произошел на улице Верхняя Красносельская. Юноша возращался домой, как к нему подбежал незнакомец в неадекватном состоянии и без каких-либо причин нанес ему удар ножом в бедро. Подросток был доставлен в больницу, где до сих пор находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого, ведется разбирательство.