В Сочи на площади 1000 квадратных метров горит автосервис

Пожар произошёл в городе Сочи — там загорелось здание автосервиса. Огнём охвачена площадь 1 тыс. кв. м. Предварительно, пострадал один человек.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, инцидент случился на улице Транспортной.

«Горит здание автосервиса на площади 1 тыс. кв. м», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В тушении пожара участвуют 34 человека, 12 единиц техники. По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что ребёнок погиб, трое человек пострадали в результате возгорания в частном доме в городе Чапаевске в Самарской области.

Кроме того, крупный пожар произошёл в одноэтажном складском здании в Ломоносовском районе Ленинградской области.