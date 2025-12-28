В Сочи на площади 1000 кв метров горит автосервис, есть пострадавший

В Сочи в настоящее время спасатели тушат на улице Транспортной крупный пожар, вспыхнувший в здании автосервиса на площади 1000 квадратных метро метров

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре получил днем в воскресенье диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

"К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, - отметили в ведомстве. Прибыв на место, обнаружено, что горит здание автосервиса на площади 1000 квадратных метров".

Тушением пожара занимаются 34 человека и 12 единиц техники, (от МЧС России 22 человека и 8 единиц техники).

По предварительной информации спасателей, во время пожара пострадал один человек.