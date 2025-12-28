В будке охраны, расположенной возле Госдумы, нашли труп

25-летний охранник торгового центра скончался во время дежурства в центре Москвы 28 декабря.

Как стало известно «МК», инцидент произошел на улице Охотный ряд, возле Госдумы. Молодой человек заступил на смену в ночь на 28 декабря, все это время он должен был находится в будке охраны. Тревогу забили коллеги около 8.00, которые должны были его сменить - они вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть.

Товарищи уточнили, что мужчина проработал в охране торгового центра больше года, был на хорошем счету у руководства. Ранее он не жаловался на проблемы со здоровьем.