Из психбольницы в Волгоградской области сбежали осужденные

В психиатрической больнице в хуторе Логовский Калачевского района осужденные расправились с санитаром и сбежали. Об этом сообщает Telegram-канал V1.RU.

По информации источника, два пациента ранее находились на принудительном лечении в селе Дворянское Камышинского района, а затем их перевели в общее отделение в психиатрической клинике в Луговском. Другой источник сообщает, что один из осужденных был направлен на лечение в клинику в Логовском сразу после суда.

«Как это возможно, что уголовников перевели к обычным людям, немощным пенсионерам, большой вопрос», — возмутился источник СМИ.

Утром 27 декабря, когда санитар спал, эти пациенты забрали у него ключи и сбежали. На теле санитара обнаружено восемь ножевых ранений.

Сбежавших удалось задержать спустя несколько часов. Официальной информации по этому поводу не поступало.

Ранее из этой же клиники уже сбегали пациенты, сообщали местные СМИ.

