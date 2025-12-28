Около 600 человек эвакуировали из Красноярской филармонии из-за сильного задымления

Около 600 человек, в том числе 300 детей, эвакуировали из Красноярской краевой филармонии из-за сильного задымления, причиной которого стало короткое замыкание. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил Shot.

© Вечерняя Москва

Предварительно, никто не пострадал, передает Telegram-канал.

Задымление 17 ноября также произошло на улице Красина в подмосковных Мытищах. Пожар разгорелся на территории храма около ТЦ XL Outlet.

В подмосковном Долгопрудном эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Город», расположенного на Лихачевском проспекте. Причиной эвакуации стало задымление.

До этого около 700 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Ривьера» на юге Москвы. Кроме того, в конце декабря 2024 года ТЦ «Форт» эвакуировали в столичном районе Отрадное, куда прибыли сотрудники экстренных городских служб.