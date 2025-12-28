13 австралийцам предъявили обвинения в сексуальной эксплуатации детей

Власти Австралии предъявили 13 гражданам страны обвинения, связанные с незаконной деятельностью в интернете, сообщил телеканал 9news. В ходе операций, проведенных в 2025 году, удалось освободить 92 человека, в том числе несовершеннолетних.

© Вечерняя Москва

По данным телеканала, некоторые австралийцы сотрудничали с посредниками на Филиппинах, что стало предметом расследования Федеральной полиции Австралии. Правоохранители совместно с филиппинскими коллегами изучали случаи незаконного использования сети, в том числе материалов о жестоком обращении с детьми.

Сообщается, что всего проведено 35 операций, по результатам которых были задержаны 13 австралийцев и 18 предполагаемых посредников на Филиппинах. Среди обвиняемых был мужчина 74 лет, которому назначили длительное наказание за сексуальное насилие над 15 детьми в течение девяти лет.

Командующая отдела Федеральной полиции Австралии Хелен Шнайдер подчеркнула, что действия в интернете отслеживаются, и даже если правонарушение происходит за пределами страны, виновные будут найдены. Полиция сотрудничает с Центром по делам интернет-преступлений на Филиппинах и передает материалы национальным правоохранительным органам страны, передает телеканал.

Борьба с изнасилованиями и педофилией продолжается и в России. В сентябре стало известно, что отбывающий срок педофил-рецидивист был приговорен Липецким областным судом к 24 годам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности 34 детей. По словам представителей ведомства, мужчину признали виновным по уголовным статьям о незаконном изготовлении и обороте порнографии, понуждении к действиям сексуального характера, а также о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.