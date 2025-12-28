Фура сгорела на трассе в российском регионе

На трассе в районе населенного пункта Кипарисово (Приморский край) в направлении Уссурийска произошел крупный пожар, полностью уничтоживший грузовой автомобиль с прицепом, сообщает телеграм-канал "Amur Mash".

По предварительной информации, возгорание началось в кабине водителя и быстро распространилось на прицеп, предположительно перевозивший пиломатериалы или иные горючие вещества.

Несмотря на оперативный выезд и действия пожарно-спасательных подразделений, потушить огонь не удалось — транспортное средство и груз сгорели полностью. По предварительным сведениям, водитель не пострадал, официального подтверждения данной информации на данный момент нет. Инцидент привел к образованию затора на дороге, движение транспорта было затруднено.

Для установления всех обстоятельств и точной причины происшествия будут проведены соответствующие проверки. Движение по трассе в настоящее время восстановлено.