В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на юго-западе Украины прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщили СМИ.

Украинский телеканал «Общественное» сообщил: «В Одессе слышны взрывы», передает РИА «Новости».

Согласно данным онлайн-карты, размещенной украинским министерством цифровой трансформации, часть Одесской области была переведена в режим воздушной тревоги.

Накануне в Одессе также прогремел взрыв.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе местные жители блокировали дорогу из-за очередного длительного отключения электроэнергии. В воскресенье в Киеве в нескольких районах были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, а также отсутствие водоснабжения и отопления.