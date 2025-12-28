В Колпино задержаны водители с нелегальным алкоголем в фургонах

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли в Колпино крупную перевозку немаркированного алкоголя. По Николаевскому проезду для проверки были остановлены автомобили Volkswagen Transporter и Fiat Ducato, сообщает пресс-служба Петербургской полиции.

Согласно сообщению, нервное поведение 36-летнего и 41-летнего водителей привлекло внимание полицейских и спровоцировало досмотр транспорта.

Отмечается, что в багажном отсеке первого автомобиля были обнаружены 7 коробок с 5-литровыми пластиковыми бутылями, наполненными жидкостью с резким запахом спирта. Общий объем изъятого составил 135 литров. Во второй машине нашли более 25 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью объемом около 300 литров. Никаких сопроводительных документов, подтверждающих законность происхождения груза, у водителей не оказалось.

Оба участника задержаны и доставлены в отдел полиции для проведения разбирательства, их автомобили помещены на спецстоянку. Вся изъятая жидкость отправлена на экспертизу для установления её состава и происхождения. По результатам будет принято процессуальное решение.