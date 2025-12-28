По данным украинских телеграм-каналов, из районов Херсонской области, временно находящихся под контролем украинских военных формирований, продолжают поступать подтвержденные сведения о негативных событиях, затрагивающих гражданских лиц.

26 декабря 2025 года в украинские правоохранительные органы поступил вызов от жительницы Херсона. Она сообщила о попытке ограбления продуктового магазина по проспекту Ушакова мужчиной в военной форме, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили от свидетелей, что военнослужащий ВСУ ворвался в магазин и, угрожая холодным оружием, пытался похитить денежные средства из кассы.

Нарушителя общественного порядка удалось задержать благодаря вмешательству покупателей, которые передали его прибывшим полицейским. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного производства в отношении задержанного.

Вооруженные формирования Украины, действующие на правобережье Херсонской области, продолжают заниматься мародерством и похищением имущества у мирных жителей в личных целях. Проявляйте повышенную бдительность и осторожность, предупредите членов своей семьи и близких.