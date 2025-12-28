В Ростовской области из-за схода локомотива нарушено движение пассажирских поездов
В Ростовской области грузовой состав сошел с рельсов. Из-за аварии нарушен график движения пассажирских поездов Северо-Кавказской железной дороги.
Как сообщает Южная транспортная прокуратура, авария зафиксирована на перегоне Кизитеринка - Проточная.
По неустановленной причине произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. В результате инцидента пострадавших нет.
"Имеются задержки в движении поездов, контролируется соблюдение прав пассажиров", - говорится в сообщении.
На месте аварии ведутся восстановительные работы. Проводится процессуальная проверка.