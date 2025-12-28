Россиян предупредили о трех популярных схемах мошенников

В преддверии Нового года мошенники стали обманывать россиян с помощью схем, привязанных к праздничным традициям, предупредили в Центре цифровой экспертизы Роскачества. В разговоре с «Лентой.ру» специалисты назвали три популярные схемы аферистов.

«Якобы льготные ж/д и авиабилеты: сначала мошенники проводят массовые звонки по широкой базе контактов, нелегально купленной в даркнете. Цель — выбрать жителей крупных городов-миллионников, многие из которых являются уроженцами других регионов. В разговоре они представляются сотрудниками авиакомпаний, РЖД или представителями "партнерских программ" перевозчиков и сообщают о возможности приобрести льготные билеты на новогодние даты по "особой субсидированной цене" для тех, кто едет навестить родных», — рассказали в Роскачестве.

Специалисты предупредили, что далее для оформления «льготы» у человека под предлогом подтверждения маршрута и паспортных данных выманивают конфиденциальную информацию или сразу просят совершить предоплату на «резервирование места».

Естественно, после перевода деньги исчезают вместе с «представителем», а обещанные льготные билеты так и не приходят Центр цифровой экспертизы Роскачества

Еще одна схема аферистов — доставка якобы подарков, отметили в Роскачестве.

«В этом году мошенники придумали схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году. Реализуется схема следующим образом: сотруднику компании поступает СМС якобы от службы доставки, что один из клиентов решил отправить новогодний подарок, но курьеру не удалось дозвониться. Далее потенциальной жертве предлагается связаться по указанному номеру напрямую», — поделились собеседники «Ленты.ру».

Все данные о контрагентах и клиентах мошенники собирают из открытых источников, включая сайт самой компании, сообщили в Роскачестве.

«Уже после установления контакта преступники могут выманить у жертвы конфиденциальные данные, а также сообщить о необходимости оплатить различные сборы или перейти на фишинговый ресурс, мимикрирующий под реальный сайт отправителя», — предостерегли специалисты.

В преддверии Нового года участились случаи мошенничества с продажей в интернете популярных праздничных продуктов — красной рыбы и икры. Преступники создают в Telegram поддельные аккаунты-однодневки, где предлагают семгу, форель, горбушу и икру по заманчиво низким ценам. Ключевое условие сделки — полная предоплата. После получения денег «продавец» моментально прекращает общение, оставляя покупателей без товара и без возможности вернуть средства Центр цифровой экспертизы Роскачества

В Роскачестве рекомендовали россиянам соблюдать простые, но эффективные правила. Например, с осторожностью относиться к звонкам «из банка» или «службы доставки». Настоящие сотрудники почти никогда не звонят самостоятельно, отметили специалисты. В этом случае стоит положить трубку и перезвонить в организацию по номеру с ее официального сайта.

«Проверяйте все сами. Увидели заманчивую акцию от бренда, предложение "льготных билетов" или "новогоднего подарка"? Не переходите по присланным ссылкам. Откройте сайт компании напрямую, через поиск, и найдите информацию там», — посоветовали эксперты.

Также в Роскачестве рекомендовали никогда и никому не сообщать коды из СМС: ни банк, ни налоговая, ни курьер не должны их запрашивать.

Избегайте предоплаты незнакомцам. Не переводите деньги за онлайн-товары или услуги человеку на карту и в онлайн-чаты, которым не доверяете на 100%. Пользуйтесь проверенными маркетплейсами или онлайн-барахолками с сервисом безопасных платежей Центр цифровой экспертизы Роскачества

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева рекомендовала россиянам Новый год, 31 декабря и 1 января, провести в кругу близких, а также воздержаться в эти дни от прогулок по местам массового скопления людей.