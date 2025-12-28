Антикоррупционные обыски прошли в Киеве после отъезда Зеленского в США

Очередной громкий коррупционный скандал на Украине разразился после отъезда Владимира Зеленского во Флориду на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом написала газета Le Monde, отметив, что положение Зеленского ранее уже было дестабилизировано началом коррупционного скандала в связи с делом приближённого к политику бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее НАБУ сообщило о раскрытии преступной группы из депутатов Верховной рады.

Позже стало известно, что сотрудники НАБУ проводят обыски в одном из помещений Рады. Следственные действия проходят в здании парламента.

«Зеркало недели» между тем сообщило о предъявлении обвинений трём депутатам Рады.