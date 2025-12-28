В Туве арестован бывший министр земельных и имущественных отношений

Кызылский городской суд принял решение отправить под стражу бывшего министра земельных и имущественных отношений региона по делу о мошенничестве с земельными участками.

Об этом говорится в Telegram ГУ МВД по Республике Тува.

«Кызылский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении бывшего чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идёт о двух эпизодах мошенничества в особо крупных размерах. По версии следствия, в октябре 2018 года чиновник издал ряд незаконных распоряжений об утверждении схемы расположения земельных участков, находящихся в государственной собственности. Позднее без аукциона эти земли предоставлялись в аренду подставным лицам с дальнейшим оформлением права собственности на них и продажей через риелторов иным гражданам с целью незаконного обогащения.

Преступная схема привела к тому, что из госсобственности выбыли десять земельных участков общей стоимостью около 31 млн рублей.

Ранее глава Крымска был задержан в Краснодарском крае по делу о махинациях с землёй.