На Камчатке остались без света: в регионе введен режим ЧС

В двух населённых пунктах Елизовского муниципального округа Камчатского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за отключения света.. Об этом сообщил глава МЧС региона Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Причиной стала непогода, связанная с охотоморским циклоном. Уточняется, что населённые пункты остаются без света более суток.

В краевом правительстве отметили, что теплоснабжение жилых домов сохраняется в полном объёме, сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Жителей обесточенных посёлков обеспечивают горячим питанием, а на базе одной из школ развернули пункт временного размещения на 400 человек.

Елизовская городская прокуратура контролирует ситуацию и соблюдение прав граждан. По данным надзорного органа Камчатского края, без электричества оказались около 5,5 тысячи человек в нескольких населённых пунктах из-за сильных погодных условий.

Ранее в регионе остановили движение всего общественного транспорта. Причиной также стало ухудшение погоды.