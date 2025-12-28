Во Франции задержали 40 человек после запуска салютов у Эйфелевой башни

Французская полиция задержала 40 человек после использования дымовых шашек и запуска фейерверков недалеко от Эйфелевой башни.

«Правоохранительные органы вмешались после того, как зафиксировали инцидент на записях с камер видеонаблюдения», — передаёт телеканал BFMTV.

Уточняется, что это не единичный случай. Ранее, 12 декабря, на площади Трокадеро также были запущены фейерверки. Тогда было начато расследование по обвинению в «создании угрозы для окружающих путём явно умышленного нарушения правил безопасности или предосторожности».

Несколько дней назад стало известно, что мужчина с ножом ранил трёх женщин в парижском метро.