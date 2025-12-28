Сильный ветер сдул два самолета с рулёжной дорожки в сугроб

В Финляндии в аэропорту Киттиля в Лапландии из-за сильного ветра два самолёта сошли с рулёжной дорожки в сугроб.

По информации газеты Helsingin Sanoma, никто не пострадал.

Кроме того, отмечается, что из-за непогоды в стране наблюдаются отключения электроэнергии. Так, по состоянию на 00:00 мск в стране без электричества оставались более 170 тыс. домохозяйств. Всего отключения электроэнергии были зафиксированы более чем в 200 муниципалитетах.

В США между тем, где на северо-восточную часть страны обрушились снегопады, было задержано более 6 тыс. авиарейсов.