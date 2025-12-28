Кулеба заявил, что более 40% домов в Киеве остались без света и тепла

Вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве более 40% домов остались без отопления и электричества. Кроме того, без тепла осталась часть Обуховского района Киевской области.

«Задействованы дополнительные ремонтные бригады коммунальщиков, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома людей. Предварительно, теплоснабжение будет восстановлено в течение суток», — написал он в Telegram-канале.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в Киеве без электроснабжения остались около 500 тыс. абонентов.

Мэр Киева Виталий Кличко между тем заявил, что почти треть города осталась без теплоснабжения.